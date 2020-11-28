Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
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Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı

28.11.2020 08:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 08:20
Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı

BURSA'da girdikleri marketten, içinde 5 bin lira olan çelik kasa, çikolata ve çeşitli malzemeler çalan 4 kişi yakalandı.

BURSA'da girdikleri marketten, içinde 5 bin lira olan çelik kasa, çikolata ve çeşitli malzemeler çalan 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları kasayı ve çikolataları evlerine taşıdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi bağlı Görükle Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Hırsızlık için markete giren 4 kişi, içinde 5 bin lira bulunan çelik kasa, 1 laptop, 1 akü bataryası, 250 çikolata, 46 çakmak, 1 hoparlörü çalarak kaçtı. Marketin müdürü F.A., sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark edip polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalaryla şüphelilerin, 15 suç kaydı olan İ.F. (30), 13 suç kaydı olan M.K (32), 17 suç kaydı olan C.E. (37) ve 2 suç kaydı olan H.K. (32) olduğu belirlendi. Ekipler 4 şüphelinin kaldığı evi tespit ederek eve baskın düzenledi. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken çaldıkları para ve malzemeler ise markete teslim edildi.

Bu arada, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri evlerine taşıdıkları anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı

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Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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