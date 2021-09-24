Mardin Yatırımlarıyla Yeniden Türkiye Gündeminde - Haberler
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Mardin Yatırımlarıyla Yeniden Türkiye Gündeminde

Habermetre - Haberler | Toplum
Mardin Yatırımlarıyla Yeniden Türkiye Gündeminde

Mardin Yatırımlarıyla Yeniden Türkiye GündemindeMardin, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımların 'Yatırımlarla Güçlü Mardin' sloganıyla gerçekleştirilen sosyal medya çalışmasında ülke gündeminde yer aldı.

MARDİN (Habermetre) - Mardin Yatırımlarıyla Yeniden Türkiye GündemindeMardin, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımların 'Yatırımlarla Güçlü Mardin' sloganıyla gerçekleştirilen sosyal medya çalışmasında ülke gündeminde yer aldı. Medeniyetler Şehri Mardin ve bütün ilçelerinin tanıtımına katkı sağlamak, şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini farklı bakış açılarından yansıtmak amacıyla Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen Mardin 4. Ulusal Fotoğraf Maratonuyla ilgili sosyal medyada Türkiye geneli yapılan paylaşımlarla Mardin Türkiye Gündemine çıkmıştı. Şimdi de Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede hayata geçirilen devasa yatırımlarla Mardin yeniden Türkiye gündeminde. #YatırımlarlaGüçlüMardin hastagiyle yapılan paylaşımlarda Mardin kısa sürede Türkiye gündemine girdi. Vali Demirtaş: Kadim bir kent olan Mardin'i Yatırımlarla güçlü bir kent haline de getireceğizAlt yapı, üst yapı, eğitim, kültür, tarih, enerji, tarım ve daha birçok alanda devasa yatırımlar yaptıklarını söyleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptıklarını, Kadim bir kent olan Mardin'i Yatırımlarla inşallah güçlü bir kent haline de getireceklerini belirtti.

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Haber: Mardin Yatırımlarıyla Yeniden Türkiye Gündeminde - Haberler
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