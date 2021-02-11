Mardin Valisi Demirtaş başkanlığında OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı

Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

OSB'deki toplantıya OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin tek tek masaya yatırıldığı toplantıda, organize sanayi bölgesinin son durumu, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri görüşüldü.

Mardin'de üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik yatırımların sürdürüldüğünü belirten Vali Mahmut Demirtaş, salgın sürecine rağmen organize sanayi bölgesinde ihracatın artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı yatırımcıların Mardin'e yönelik yoğun taleplerinin olduğunu ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Mardin bulunduğu konum itibarıyla yatırımcıların gözdesi olan bir şehir. Sanayicilerimiz koronavirüs salgınına rağmen üretimlerini aralıksız sürdürüyor. 2020 yılında un ihracatında birinci sırada yer alan OSB 2021 yılında da un ihracatını artırarak ilk sırada yer almaya devam edeceğine inanıyorum. İstihdam konusu bizim için önemli. İlimizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı her yatırımcıya desteğimiz sürecek. Mardin'de işsizliği sorun olmaktan çıkarmak için yeni sanayi bölgelerinin kurulmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam etmektedir."

Toplantıda daha sonra sanayicilerin sorun ve talepleri dinlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz