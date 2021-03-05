Mardin Pervin Buldan 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdır
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Mardin Pervin Buldan 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdır

05.03.2021 06:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 06:22
Mardin Pervin Buldan 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdır

Pervin Buldan 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdırHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mardin'de partisinin 31 Mart yerel seçimlere katılacak aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Halkımızın özlemi adalet, barış ve özgürlüklerin sağlandığı demokratik bir ülkedir.

Pervin Buldan 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mardin'de partisinin 31 Mart yerel seçimlere katılacak aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Halkımızın özlemi adalet, barış ve özgürlüklerin sağlandığı demokratik bir ülkedir. Kendi kendisini yöneteceği demokratik yerel yönetimlerdir. İşte 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdır dedi.

HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı Eş Genel Başkan Pervin Buldan, HDP Mardin Milletvekilleri Mithat Sancar, Ebru Günay, Pero Dündar, Tuma Çelik ile belediye başkan adayları ve çok sayıda partilinin katılımıyla yapıldı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin önemine değindi. İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında kayyum atanan belediyeleri kazanacaklarını anlatan Buldan, Halkımızın özlemi adalet, barış ve özgürlüklerin sağlandığı demokratik bir ülkedir. Kendi kendisini yöneteceği demokratik yerel yönetimlerdir. İşte 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdır dedi. Mardin'i Kürtler, Araplar, Ezidiler, Süryaniler, Mihelmiler, kadınlar, gençler, emekçiler yönetecektir diyen Buldan, Sizler yöneteceksiniz, HDP yönetecek. HDP bunun önünü açacak. Belediyelerimizin olduğu her yerde bu belediyeleri bir kez daha almak için çalışmaların startını bugün Mardin'den hep birlikte veriyoruz. Halkımıza ait olanı geri alacağız ve yine halkımıza teslim edeceğiz, bunun bir kez daha sözünü veriyoruz. Belediyelerin kapısı bir kez daha halka açılacaktır. HDP gelecek halk gelecektir diye konuştu.

Buldan, konuşmasının ardından, HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adaylarının Ahmet Türk ve Necla Figan Altındağ, Nusaybin Belediye Eş Başkan adaylarının Semire Nergiz ve Ferhat Kut, Kızıltepe Belediye Eş Başkan adaylarının Nülifer Elik Yılmaz ve Salih Kuday, Derik Belediye Eş Başkan adaylarının Mülkiye Esmez ve Mehmet Şerif Kıran, Artuklu Belediye Başkan adayının Nurettin Turgay, Dargeçit Belediye Eş Başkan adaylarının Mevlüde Çelebi ve Ahmet İnci, Mazıdağı Belediye Eş Başkan adaylarının Nalan Özaydın ve İbrahim Çoko ile Midyat Belediye Eş Başkan adaylarının Rezan Tasman ve Osman Demirci olduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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