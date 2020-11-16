Mardin Ovasında buğday ekimi başladı
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Mardin Ovasında buğday ekimi başladı

16.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:28

- Mardin Ovasında buğday ekimi başladı Türkiye'de buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovasında buğday ekimi başladı.

- Mardin Ovasında buğday ekimi başladı

MARDİN - Türkiye'de buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovasında buğday ekimi başladı. Buğday tohumunu toprağın bağrına bırakan çiftçiler haziran ayında hasatlarını yapacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli hububat merkezlerinden 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovasında çiftçilerin buğday ekim telaşı başladı. Kızıltepe ilçesinde çiftçiler traktörlerle topraklarını sürüyor. Ardından mibzere boşaltılan gübre ve sertifikalı tohumluk buğday Mezopotamya bölgesinin bereketli toprağının bağrına bırakılıyor. Yağmur suyu ve artezyen kuyularından çekilen suyla sulanan buğday bölgenin sıcaklığı ile yeşerip olgunlaşıyor.

Bu sene tarlada pandemiden dolayı okula gidemeyen üniversite öğrencileri de ailelerine yardımcı oluyor. Balıkesir Üniversitesi beden eğitimi öğrencisi Serdar Güneş, "Korona virüs süreci nedeniyle okullarımızdan ayrılmak zorunda kaldık. Mardin'e döndük bu süreçte tarla ve vesaire işlerde ailemize yardım ediyoruz. Bu işten keyif alıyoruz ama biraz da yorucu oluyor" dedi.

Traktörlerle buğdayı ektiklerini ifade eden Güneş, "Buğdayın tohumunun üzerini toprakla örtüyoruz. Sonra Allah'ın takdiriyle yağmurun yağmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.

Dönüm başına 25 kilogram buğday ve 35 kilogram da gübre kullanan çiftçiler, emeklerinin karşılığını haziran ayında almayı bekliyor.

Mardin Ovasında buğday ekimi başladı
Mardin Ovasında buğday ekimi başladı
Mardin Ovasında buğday ekimi başladı
Mardin Ovasında buğday ekimi başladı
Mardin Ovasında buğday ekimi başladı
Mardin Ovasında buğday ekimi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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