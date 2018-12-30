Mardin Kamışlı'da ABD'ye Ait Olduğu Belirtilen Askeri Konvoy Görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareketliği görüntülendi. Suriye'nin terör örgütü PKKYPG denetimindeki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıdığı belirtilen çok sayıda TIR, bir süre Kamışlı'da kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA