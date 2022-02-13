Mardin'den geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'den geçen yıl 958 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Tarıma elverişli yaklaşık 3 milyon dekar araziye sahip kentte, sağlanan destekler, sulama yatırımları ve teşvik uygulamaları sayesinde kısa sürede gelişen sanayileşme, beraberinde ihracatta da artış sağladı.

Türkiye'nin un, bulgur ve makarna ihracatına katkı sunan Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretilen ürünlerin yüzde 65'ini bu ürünler oluşturuyor.

Ayrıca tekstil, inşaat, kozmetik ve temizlik ürünleri üretilen OSB'deki fabrikalarda işlenen gıda ürünlerinden yüzde 80'i Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor.

"Orta Doğu pazarına hakim bir noktadayız"

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, AA muhabirine, OSB'de 140 faal işletmenin ağırlıklı olarak un, bulgur ve makarna gibi gıda ürünleri ile inşaat malzemesi ürettiğini söyledi.

Bunun yanı sıra mevsimsel üretim yapan 30 fabrikanın bulunduğunu ifade eden Duyan, bu fabrikalarda 6 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Duyan, yatırımların sürdüğüne işaret ederek, yatırım talepleri üzerine kente kazandırılacak ikinci OSB'nin altyapısının tamamlanma aşamasına geldiğini aktardı.

Geçen yıl ihracat önceki yıla oranla arttı

Kovid-19 salgınından Mardin'in de etkilendiğini ancak gıda ağırlıklı bir sanayi oldukları için alınan tedbirlerle üretim ve ihracatı sürdüklerini belirten Duyan, şunları kaydetti:

"İhracatımız önceki yıla oranla arttı. Türkiye'nin un ihracatının yüzde 33'ü, bulgur ihracatının yüzde 23'ü, makarna ihracatının da yüzde 10'u bölgemizden yapılıyor. 2020'yi 904 milyon dolarla kapattık. 2021'de ise 958 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Yüzde 50 kapasite ile çalıştığında bu kadar ihracat yapıldıysa tam kapasite ile üretim yapıldığında ihracatta 1 milyar 300 milyon dolara rahatlıkla ulaşabiliriz."

"Mardin'e yatırım yapan kazanıyor"

Mezopotamya'nın incisi Mardin'in her yönüyle yatırıma elverişle bir şehir olduğuna dikkati çeken Duyan, Mardin'in Orta Doğu'ya açılan bir kapı olduğunu belirtti.

Duyan, "Mardin'e yatırım yapmamak için hiçbir neden yok. Bölge insanı olarak da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Dışardaki yatırımcılara da çağrıda bulunuyorum, Mardin'e yatırım yapın. Mardin'e yatırım yapan kazanıyor. Herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

"Girdi maliyetimiz yüksek. Bu konuda hükümetimizden enerji desteğini gündeme getirmesini istiyoruz. Kredi kullanma konusunda ihracatçı firmaların desteklenmesini bekliyoruz." diyen Duyan, desteklerle daha büyük hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.