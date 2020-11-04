Mardin'de PKK'lı bir terörist tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, yakalanan PKK'lı bir terörist tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, yakalanan PKK'lı bir terörist tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında daha önce yakalanan terörist ifadelerinde ismi geçen ve teşhis edilen S.Z, Kızıltepe ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan S.Z'nin 2014 yılında örgüte katıldığı ve eğitim gördüğü tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan S.Z, "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar