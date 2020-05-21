HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Mardin'de korona virüs hem kuyumcuları hem de evlenecek çiftleri vurdu

Mardin'de düğün veya nişan yapmak isteyen yüzlerce çift korona virüs ve altın fiyatlarının yükselmesi nedeni ile hayallerini erteledi.

Mardin'de korona virüs hem kuyumcuları hem de evlenecek çiftleri vurdu
21.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:19

Mardin'de düğün veya nişan yapmak isteyen yüzlerce çift korona virüs ve altın fiyatlarının yükselmesi nedeni ile hayallerini erteledi.

Korona virüsü nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden altın fiyatları ve ertelenen düğün ile nişan törenleri Mardin'deki kuyumcuları da etkiledi. Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarının kapatılması vatandaşın altın almamasına neden oldu. Mardin'de kuyumcular çarşısında bulunan 27'ye yakın işletme, umutlarını bayramdan sonra düğünlerin tekrar başlamasına bağladı.

"Olumsuz etkilendik"

Kuyumcu Murat Özbek, bu yıl korona virüs salgınının hem kuyumcuları hem de düğün yapacak çiftleri vurduğunu söyledi. Düğünlerin ertelenmesinin tüm sektörlerde olduğu gibi herkesi olumsuz etkilediğini belirten Özbek, "İşlerimiz bariz şekilde düştü. Bu hem ülke hem de dünya genelinde yaşanan bir durum. Altın satışları sıfır denecek kadar azaldı. Daha önce 300 liraya sattığımız altını şimdi vatandaştan 350 liraya alıyoruz. Aslında altında küresel bir sorun var. Büyük devletler altına artık düzgün bir ayar vermeleri gerekir. Altın fiyatları çok yükseldi. Vatandaş zor durumda olmazsa artık altın almıyor. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle 2 aydır altın satamaz duruma geldik. Altın fiyatları yükselmesi nedeniyle kuyumcular altın satamıyor. Vatandaştan altın almak zorunda kalıyoruz. Hep birlikte bunun üstesinden gelmeye çalışacağız. Kuyumcular olarak alınan tedbirlere özen göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını istiyoruz. Hem kişisel anlamda hem de dükkan genelinde önlemlerimizi almış bulunuyoruz" dedi.

"Öncelik insan sağlığı"

Tüm işletmelerin olumsuz yönde etkilendiğini aktaran Akar, "Ama öncelik insan sağlığı diyoruz. Mardin genelinde düğün merasimleri de ertelendi. Dükkanımız şu anda çok sakin. Düğünlerin ertelenmesi her sektörü olduğu gibi bizleri de olumsuz etkiledi. Kuyumcular olarak 2 aydır bizde kendi tedbirlerimizi almaya çalıştık. 21 gün boyunca kapalı kaldık. Sonra 12 ile 5 arasında çalışmaya başladık. Şimdi de bayram için vatandaşın ihtiyacı için açtık. Sağlık için bu tedbirlerin alındığını düşünüyorum. Dileğimiz bu salgının en az sıkıntı ile atlatılması. Vatandaşlardan ricam alınan tedbirlere uyulması. Bunlara ne kadar dikkat edersek o kadar rahat ederiz" diye konuştu.

"Piyasaların düzelmesini bekliyoruz"

Öngörülemeyen bu virüsün Türkiye'de ciddi anlamda olumsuz etkilere neden olduğunu vurgulayan Akar, "Gerek düğünler, gerekse nişanların bir şekilde ertelenip iptal edilmesi sektörümüzün beklentilerini boşa çıkarttı. Altın fiyatları çok yükseldi. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın küresel bir sorunu haline geldi. Büyük devletler altına müdahale etmesi gerekir. Piyasalar alev alev yanıyor. Bu da vatandaşın alım gücünü etkiliyor. Bizim şu sıralarda esnaf arkadaşlarımız ciddi beklenti içerisindeler ancak piyasanın düzelmesinden sonra pozitif gelişmelere rastlayacağımız düşüncesi hakim" şeklinde konuştu

"Altın alımlık değil seyirlik oldu"

2020 yılında düğün yapmak isteyen vatandaşların da geçmiş yıllara göre metrelik zincir ve altın düğün seti almadığını dile getiren Akar, "Düğün yapacak insanlarımız düğünleri iptal oldu ama bazıları aile arasında nikah veya nişan yaparak bunu geçiştirecek. En azından takı konusunda eskiden bir set, 2 metre zincir, küpe, çift bilezik ve yüzük alınırken bunlar mümkün olduğu kadar minimum seviyelere indi. Adeta sembolik bir görselliğe dönüştü. Gram altın 380 lirayı geçti. Set ve 2 metrelik zincirler vitrinlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Sadece çift 2 alyans alıyor. Nişanlarını yapıyorlar. Altın fiyatları belki düşer beklentisi içinde kalıyorlar. Altın artık alımlık değil seyirlik oldu" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Ekonomi
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Ekonomi
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Ekonomi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi Ekonomi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak Ekonomi
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu Ekonomi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Süreyya Önder Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Sinan Özen Merve Boluğur Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Fatih Terim Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Adana Kadın Twitter
Şu an buradasınız: Mardin'de korona virüs hem kuyumcuları hem de evlenecek çiftleri vurdu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 16:19:45. #1.14#
title