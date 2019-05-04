Mardin'de Kermes

Mardin'de 21 Kasım Ortaokulu öğrencileri kermes düzenledi.



Okul öğrencilerinden Hümeyra Sincar ve Zeynep Toparlı'nın da okul idarecileri ve öğretmelerinin desteğiyle hazırladıkları "Yetim Kardeş Projesi" kapsamında okul bahçesinde kermes düzenlendi.



Çeşitli yöresel yemek ve tatlıların yapıldığı kermesten elde edilen gelirle yetim bir çocuğun bir yıllık ihtiyacı karşılandı.

Okul Müdürü Osman Admış, öğrencilerinin böyle anlamlı bir projeye verdikleri destekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Öğrencilerden Hümeyra Sincar da yaklaşan ramazan ayı öncesi bir kermes düzenlemek istediklerini anlatarak, yetim bir kardeşlerinin yüzünü güldürmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA