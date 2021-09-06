Mardin'de Beslenme Okulu Projesinde 10. etap eğitimler başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, kadınlara sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlattığı Beslenme Okulu Projesinde 10. etap eğitimler başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, kadınlara sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlattığı Beslenme Okulu Projesinde 10. etap eğitimler başladı.

Sağlıklı yaşam, doğru beslenme, hastalık sürecinde dengeli ve kaliteli beslenme, çağımızın en büyük sağlık problemlerinden obezite ile mücadele, kişiye özel doğru beslenme, doğru miktarda porsiyon tüketimi ve egzersiz gibi konuların yer aldığı Beslenme Okulu Projesinde eğitimler beslenme uzmanı, spor eğitmeni, psikolog ve gıda mühendisleri tarafından veriliyor.

Bu kapsamda 3 ay boyunca haftanın dört günü teorik ve pratik eğitimler verilecek.

Ücretsiz eğitimleri tamamlayan katılımcılara Sağlıklı Beslenme Sertifikası verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz