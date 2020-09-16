Mardin'de 65 yaş ve üstündekilere yönelik denetimler sıklaştı
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Mardin'de 65 yaş ve üstündekilere yönelik denetimler sıklaştı

Mardin'de 65 yaş ve üstündekilere yönelik denetimler sıklaştıMARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstündekilere yönelik polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

16.09.2020 10:11 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:16

Mardin'de 65 yaş ve üstündekilere yönelik denetimler sıklaştı

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstündekilere yönelik polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında 9 Eylül günü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu'nca, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş ve üstündekilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polis ve zabıta ekipleri her gün 10.00-23.00 saatleri arasında, şehir içi ulaşım araçlarında, parklarda, caddelerde, iş yerleri ve kafeteryalarda denetimlerini sıklaştırdı.

'BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATALIM'

Gün boyu sürdürülen denetimlerde ekipler, toplu taşıma şoförlerine ve esnafa, 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması süresinde uyarılarda bulunmalarını talep etti. Ekipler, "Özellikle yaşlı vatandaşlarımızı koruyabilmemiz için saat 20.00'den sonra gelen vatandaşlarımız olursa evlerinde bulunmaları konusunda uyaralım. Onlara satış yapmazsanız çok memnun oluruz. Bu süreci hep birlikte atlatalım ve eski günlerimize dönelim" diyerek, uyarılarda bulundu.

VATANDAŞ DENETİMLERDEN MEMNUN

Polis ve zabıta ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü denetimlerden memnun olduklarını anlatan vatandaşlar, "Hepimizin evinde büyüklerimiz var. Onları bu hastalıktan korumak için Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uymamız gerekiyor. Hepimiz kurallara uyalım" diye belirttiler.

Mardin'de 65 yaş ve üstündekilere yönelik denetimler sıklaştı

Kaynak: DHA

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