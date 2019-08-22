Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından Mardin'in Savur ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
22.08.2019 07:38
İçişleri Bakanlığından Mardin'in Savur ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyon sürüyor.
Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA