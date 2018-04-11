Mardin'de 2 Milyon TL'lik Yolsuzluk Operasyonu: 19 Gözaltı

Mardin'de 2 milyon TL yolsuzluk yapıldığı tespit edilen kurumlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube ekiplerince yapılan çalışmada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve Mazıdağı İlçe Müdürlüğünde görevli bazı şahısların yaklaşık 2 milyon TL'lik yolsuzluk yaptığı belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MARDİN