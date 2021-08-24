Mardin'de 10 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Mardin'de 10 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Mardin'de 10 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Mardin'in Midyat ilçesinde, 10 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, 10 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Ortaca, Sivrice, Yayvantepe, Şenköy, Acırlı, Budaklı, Gülveren, Söğütlü, Yolbaşı ve Doğançay mahallelerinde, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Karantina, bugün saat 19.30'da başlayıp 7 Eylül günü saat 05.00'te sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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