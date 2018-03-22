Mardin'de 1 Terörist Teslim Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MARDİN