Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yol çalışması

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla, Göllü-Gökçe-Ortaköy grup yolunda asfaltlama çalışmaları başladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla, Göllü-Gökçe-Ortaköy grup yolunda asfaltlama çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özellikle ağır tonajlı araçların güzergahı olan ve kullanılamaz hale gelen Göllü-Gökçe-Ortaköy'ü birbirine bağlayan 4 bin metrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, söz konusu yolun daha çok ağır tonajlı araçlar tarafın ağır kullanıldığını belirterek, "Kızıltepe'den Nusaybin'e gidecek ağır tonajlı araçlar bundan sonra Artuklu merkezi kullanmadan yaklaşık 15 kilometre kestirmeden, virajları dolanmadan şehir merkezinde trafiği aksatmadan Göllü, Gökçe ve Ortaköy üzerinde Nusaybin-İpek yoluna kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Aslan, yolun çok kullanılmasından dolayı genişliğini 10 metreye çıkaracaklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz