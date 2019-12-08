Mardin AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı

08.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:00

Mardin'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin temel hak ve hürriyetlerin sağlanması, özgürlüklerin önünün açılması için önemli yasal değişiklikler yaptığını söyledi.

Sanayi, tarım ve sağlıkta önemli gelişmeler olduğunu aktaran Kılıç, "Bu gayretleri neticesinde Türkiye son yıllarda büyük bir sıçrama yapmıştır. Ekonomik ve siyasi iktidarı sağlamış güçlü bir vizyona sahip bir ülke haline gelmiştir. Bugün Türkiye sadece kendi bölgesinde değil tüm dünyada güçlü bir aktör haline gelmiştir." dedi.

İlçe belediye başkanları ile partililerin katıldığı toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA