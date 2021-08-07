Marco Veratti ile model eşi Jessica Aidi, Ege'de aşka geldi! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya Milli Takımı'yla kupayı kaldıran Marco Veratti, model eşi Jessica Aidi'yle Yunanistan'ın Mykonos adasında görüntülendi. Birbirlerini sık sık öpücüklere boğan ikilinin kumsaldaki romantik anları dikkat çekti.

İtalya Milli Takımı'yla harika bir performans sergileyerek Avrupa Şampiyonası'nda kupanın kazanılmasının önemli aktörlerinden olan Marco Veratti, eşi Jessica Aidi'yle Yunanistan'da balayının tadını çıkarıyor.

KUMSALDA ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Geçtiğimiz ay Fransa'da evlenen çift balayında Yunanistan'ın Mykonos adasını tercih etti. Birlikte denize giren ve romantik dakikalar yaşayan çiftin o anları objektiflere yansıdı.