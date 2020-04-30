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Maratonda milli sporculardan büyük çıkış

Türkiye Atletizm Federasyonu, planlı çalışma ve özel projeler sayesinde maratonda milli sporcuların başarı grafiğinin yükseldiğini bildirdi.

Maratonda milli sporculardan büyük çıkış
30.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:50

Türkiye Atletizm Federasyonu, planlı çalışma ve özel projeler sayesinde maratonda milli sporcuların başarı grafiğinin yükseldiğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, milli atletlerin son dönemde üst üste aldığı derecelerin 'Tüm zamanlar listesi'ni yeniden şekillendirdiği belirtildi.

Tüm zamanlardaki en iyi 20 performansın 12'sinin son dört sezon içinde koşulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "23 Şubat'ta Sevilla Maratonu'nda koşan Yavuz Ağralı, 2.10.41'lik derecesiyle Mehmet Terzi'den sonra Türkiye doğumlu milli atletler içinde en iyi 2'nci performansa imza attı. Aynı yarışta 2.14.29 koşan Ömer Alkanoğlu ise adını tüm zamanlar Türkiye listesinde 9'uncu sıraya yazdırdı." denildi.

Milli atlet Yavuz Ağralı'nın son yılların en etkileyici derecesine Sevilla'da imza attığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz yıl Berlin'de 2.12.41'lik bir dereceye imza atan Ercan Arslan, yine 2019'da Vodafone İstanbul Maratonu'nda 2.14.28 koşan Üzeyir Söylemez de federasyonun maraton kamplarındaki çalışmalarıyla kendilerini geliştirip derece yapan isimler. Türk atletizmi bu başarılarla 90'lı yıllarda gömüldüğü sessizliğin ardından yeniden bir güç haline geldiğini gösterdi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, maratonun atletizmde en çok ilgi gören branşların başında geldiğini aktardı.

Çintimar, tarihsel önemi en yüksek branşlarının başında maratonun geldiğine dikkati çekerek, "Bu dalda ülkemizdeki potansiyeli biliyoruz ve bunu ortaya çıkarmak için 2016 yılında özel olarak planlama yaptık. Şimdi meyvelerini topluyoruz. Atletlerimiz çok yakında 2.10'un da altını koşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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