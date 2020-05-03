Manisa'ya şehit ateşi düştü
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Manisa'ya şehit ateşi düştü

Manisa'ya şehit ateşi düştü
03.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 00:01

Manisa'ya şehit ateşi düştü Bitlis'te şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun acı haberi Manisa'da yaşayan eşine verildi Bitlis'te 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında PKK'lı teröristlerle girilen sıcak temasta, şehit düşen 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş...

Manisa'ya şehit ateşi düştü

Bitlis'te şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun acı haberi Manisa'da yaşayan eşine verildi

MANİSA - Bitlis'te 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında PKK'lı teröristlerle girilen sıcak temasta, şehit düşen 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun acı haberi Manisa'da yaşayan eşi Ayşe Karaarslan Kuzu'ya ulaştırıldı.

Bitlis'in Çeltikli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken 4 askerde yaralandı. Şehitlerden birinin Balıkesir İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu olduğu öğrenildi.

Yeni evli olan şehit Kuzu'nun eşinin Manisa'nın Yunusemre İlçesi Atatürk Mahallesinde ikamet ettiği öğrenilirken, şehit haberi beyaz eşya üretimi yapan fabrikada çalışan eşi Ayşe Karaarslan Kuzu(35)'ya Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yunusemre ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Cebeci, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Şehitin cenazesinin yarın memleketi olan Balıkesir ilinde defnedileceği öğrenildi.

Manisa'ya şehit ateşi düştü

Kaynak: İHA

Manşet

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