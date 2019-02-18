Manisa_selendi'de Uçak Düştüğü İhbarı
Selendi'de uçak düştüğü ihbarı (1)SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı.
Selendi'de uçak düştüğü ihbarı (1)
SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı.
Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi. Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti. Uçağın düştüğü belirtilen bölgede jandarma 3 ekip halinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Manisa Selendi -
(Tür: İstanbul)
Kaynak: DHA