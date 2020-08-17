Manisa FK'da Devrim gitti TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan'dan sonra CEO Levent Devrim'le de yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan'dan sonra CEO Levent Devrim'le de yollar ayrıldı. Daha önce teknik direktörlük de yaptığı kulüpte 2 yıldan uzun süredir CEO'luk görevini yürüten Devrim'in yerine Aytemiz Alanyaspor Sportif Menajeri Taner Savut'la anlaşıldığı iddia edildi.

Kaynak: DHA