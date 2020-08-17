Manisa FK'da Devrim gitti
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan'dan sonra CEO Levent Devrim'le de yollar ayrıldı.
17.08.2020 15:30 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:43
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan'dan sonra CEO Levent Devrim'le de yollar ayrıldı. Daha önce teknik direktörlük de yaptığı kulüpte 2 yıldan uzun süredir CEO'luk görevini yürüten Devrim'in yerine Aytemiz Alanyaspor Sportif Menajeri Taner Savut'la anlaşıldığı iddia edildi.
Kaynak: DHA