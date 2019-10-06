Manisa'da yol yapımında yoğun mesai

06.10.2019 15:24

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula ilçesi Şehitlioğlu Mahallesi'nde kullanılan yolda 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesi Şehitlioğlu Mahallesi'nin Hacıbekirler, Altıntaş ve Şehitler bağlılarının kullandığı yolda 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Mevcut yolda yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Kula Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Sakin Gürbüz birlikte inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve beraberindekileri burada Şehitlioğlu Mahalle Muhtarı Muslu Kazak karşıladı.



Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Vatandaşlarımızın kış aylarında sorun yaşamaması amacıyla kentin dört bir yanında yol yapım ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Bu anlamda mevcut yolda da yaklaşık olarak 17 kilometre 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. Bölge halkımıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA