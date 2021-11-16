Manisa'da uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da üst aramasında uyuşturucu hap bulunan kişi gözaltına alındı.
ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - Manisa'da üst aramasında uyuşturucu hap bulunan kişi gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Bedevi Mahallesi'ndeki 300 Sokak'ta şüpheli A.K'yi (24) durdurdu.
Yapılan üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli işlemler için emniyete götürüldü.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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