Manisa'da uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı

Manisa'da üst aramasında uyuşturucu hap bulunan kişi gözaltına alındı.

ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - Manisa'da üst aramasında uyuşturucu hap bulunan kişi gözaltına alındı.

Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Bedevi Mahallesi'ndeki 300 Sokak'ta şüpheli A.K'yi (24) durdurdu.

Yapılan üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli işlemler için emniyete götürüldü.

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