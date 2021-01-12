Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki zanlı tutuklandı
12.01.2021 23:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:26
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki iki zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki iki zanlı tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, istihbarat üzerine Denizli yönünden gelen bir otomobili Çataltepe mevkisinde durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 104 gram metamfetamin ele geçirdi.
Otomobildeki Okan A. (20), Caner B. (18), Melike Ç. (24) ile Müslüm S. (23) gözaltına alındı.
Gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Okan A. ile Caner B. tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım