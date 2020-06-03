Manisa'da trafik kazası: 3 ağır yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 3 ağır yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2'si yabancı uyruklu 3 ağır yaralı Manisa'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde bir ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si Suriye uyruklu 3 kişi ağır yaralandı.

03.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:19

Manisa'da trafik kazası: 2'si yabancı uyruklu 3 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde bir ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si Suriye uyruklu 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre kaza Soma-Savaştepe yolu ile Soma Kınık çevre yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kırkağaç istikametinden gelen Tamer A.idaresindeki 34 KL 8285 plakalı hafif ticari araç, Soma'dan Savaştepe yönüne giden Suriye uyruklu Ali A. idaresindeki 45 MA 0436 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112'ye haber verilmesinin ardından olay yerine ambulans, polis ekipleri ve AKS kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada otomobil sürücüsü Suriye uyruklu Ali A. ile yanında yolcu olarak bulunan yine Suriye uyruklu Halid A. ve hafif ticari araç sürücüsü Taner A. ambulanslarla Soma İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Soma-Savaştepe yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'da trafik kazası: 3 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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