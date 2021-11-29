Manisa'da sağanak etkili oldu
AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle ilçedeki bazı meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, ana caddelerde trafik yoğunluğunun oluştuğu gözlendi.
AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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