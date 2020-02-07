Manisa'da karla mücadele devam ediyor

07.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:20

Manisa'da kar yağışının ardından teyakkuza geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.



Manisa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı, Spil Dağı'nın yanı sıra Demirci, Gördes, Kula, Salihli, Kırkağaç, Yunusemre, Alaşehir ve Selendi ilçelerinin yüksek rakımlı mahallelerinde etkisini gösterdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerini seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık tutuyor.



Yağışların devam ettiği ve muhtemel yağışların olabileceği bölgelerde ekiplerin hazır durumda olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Manisa merkez, Salihli, Demirci ve Akhisar şantiyelerimizden dağılımla 10 greyder, 3 loder, 16 kamyon, 3 solüsyon aracı,101 personel ve 18 ekiple ile il genelinde karla mücadele ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA