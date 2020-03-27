Manisa'da jandarma ekipleri vatandaşlara koronavirüs hakkında uyarılarda bulundu
Manisa'da jandarma ekipleri tarafından yol kontrollerinde vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.
27.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:18
Manisa'da jandarma ekipleri tarafından yol kontrollerinde vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.
Üçpınar-Tekeliler Mahallesi kavşağında yapılan kontrollerde sürücü ve yolculara koronavirüse karşı evde kalmaları gerektiği ve kabalık ortamlarda bulunmamaları konularında uyarı yapıldı.
Vatandaşlara kolonya ikram eden ekipler, aynı zamanda cep kolonyası verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA