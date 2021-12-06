Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 45 DK 879 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Menemen Caddesi'nde Resul Erkan idaresindeki 35 KFT 54 plakalı otomobille çarpıştı.

Erkan'ın kullandığı otomobil, refüje ve yön tabelalarına çarptı. Diğer sürücü İ.K. ise kaza yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Resul Erkan'ı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu arada polis ekiplerince yakalanan sürücü İ.K'nin yapılan kontrolünde alkollü olduğu öğrenildi.