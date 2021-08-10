Manisa'da bahçedeki ocaktan sıçrayan kıvılcımlar, iki evde hasara neden oldu
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangın sonucu 2 evde hasar oluştu.
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangın sonucu 2 evde hasar oluştu.
Zaferiye Mahallesi 121 Sokak'ta yaşayan Iraz Aktaş, bahçesinde odun ateşinde yemek pişirdiği sırada ocaktan çıkan kıvılcımlar eve sıçradı.
Çatıyı saran yangın, rüzgarın etkisiyle Hasan Ali Akça'ya ait yandaki evin çatısına ulaştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu 2 ev ve bahçede depo olarak kullanılan kulübede hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak