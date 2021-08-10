Manisa'da bahçedeki ocaktan sıçrayan kıvılcımlar, iki evde hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da bahçedeki ocaktan sıçrayan kıvılcımlar, iki evde hasara neden oldu

Manisa'da bahçedeki ocaktan sıçrayan kıvılcımlar, iki evde hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangın sonucu 2 evde hasar oluştu.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangın sonucu 2 evde hasar oluştu.

Zaferiye Mahallesi 121 Sokak'ta yaşayan Iraz Aktaş, bahçesinde odun ateşinde yemek pişirdiği sırada ocaktan çıkan kıvılcımlar eve sıçradı.

Çatıyı saran yangın, rüzgarın etkisiyle Hasan Ali Akça'ya ait yandaki evin çatısına ulaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu 2 ev ve bahçede depo olarak kullanılan kulübede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Bakan Pakdemirli: 'Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda.
Bakan Pakdemirli: "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda.
Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Meral Akşener Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Gülben Ergen Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Lionel Messi Hakan Reçber Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da bahçedeki ocaktan sıçrayan kıvılcımlar, iki evde hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 20:03:31. #1.14#

title