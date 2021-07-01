Manisa'da 10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da 10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'da 10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 bin 350 kök Hint keneviri ile 10 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 bin 350 kök Hint keneviri ile 10 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sivrice Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando Bölüğü, JASAT Timi ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, ormanlık alana dikili 10 bin 350 kök Hint keneviri tespit edildi.

Aramalarda da 10 kilogram esrar bulundu.

Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Manisa'da 10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
Manisa'da 10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
Manisa'da 10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Ezgi Mola Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Metin Oktay Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da 10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:46:48. #1.15#

title