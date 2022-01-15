Bir işçi toprak altında kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir işçi toprak altında kaldı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki altyapı çalışmaları sırasında 1 işçi, kayan toprağın altında kaldı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki altyapı çalışmaları sırasında 1 işçi, kayan toprağın altında kaldı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki altyapı çalışmalarında görev yapan işçilerden Ahmet Çolak'ın 3 metre derinliğindeki çukura indiği sırada toprak kayması meydana geldi. Çolak'ın toprak altında kalması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapıldığı esnada ikinci kez heyelan yaşandı. İtfaiye ekibinden iki kişi, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. Söz konusu itfaiye erleri ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Toprak kayması yaşanmaması için iş makinalarıyla bölgede önlem alındı.

Ahmet Çolak'ı kurtarma çalışması kazma ve küreklerle sürdürülüyor.

Bir işçi toprak altında kaldı

Bir işçi toprak altında kaldı

Bir işçi toprak altında kaldı

Bir işçi toprak altında kaldı

Bir işçi toprak altında kaldı

Bir işçi toprak altında kaldı

Bir işçi toprak altında kaldı

Bir işçi toprak altında kaldı

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

 İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! O anların en yakın tanığı konuştu: Kendisi öyle istedi

İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! O anların en yakın tanığı konuştu: Kendisi öyle istedi

 Fatih'te bir bina kavga sonrası ateşe verildi

Fatih'te bir bina kavga sonrası ateşe verildi
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki altyapı çalışmaları sırasında 1 işçi, kayan toprağın altında kaldı.

title