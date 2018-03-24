Manisa CHP Seçim Çalışmalarını Selendi'den Başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı, Selendi ilçesinde gerçekleştirdiği genişletilmiş ilçe başkanları toplantısıyla 2019 seçim çalışmalarını resmen başlattı.

CHP Selendi İlçe Başkanı Fikri Kaygısız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Mazlum Nurlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, 17 ilçenin ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. CHP'liler toplantı öncesi, Atatürk Caddesi üzerinden Tokatüstü mevkiine kadar marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. CHP'li vekiller, yürüyüş sonrası seçim aracının önünde vatandaşlara seslendi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yerel seçimlere gidiyoruz. Selendi'de adayımız açıklandığında bütün Cumhuriyet Halk Partililerin bayram edeceği, kimsenin 'olmamış, bu olmaz' diyemeyeceği, diğer partililerin 'adayınız buysa bu sefer sizle olacağız, sizin adayınızla birlikte olacağız' diyebileceği bir adayımız olacak. Selendi'de Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi aldığında sizleri bu çamurdan kurtaracağız. Sizi bu yoksulluktan kurtaracağız. Selendi'nin kaderini değiştireceğiz. Selendi'yi Manisa'nın incisi yapacağız" dedi.

Çiftçiler için geçmişte Ecevit'in yaptığını bugün CHP'nin yapacağını vurgulayan Özel, "Geldiğimizde hiçbirinizi avansa muhtaç etmeyeceğiz. Avansınızı devlet olarak biz vereceğiz. Serbest tütün ektireceğiz. Sizi bu şirketlerden kurtaracağız" diye konuştu.

Özel'in vatandaşlara seslenmesinin ardından genişletilmiş ilçe başkanları toplantısına geçildi. İl Başkanı Semih Balaban'ın başkanlığındaki toplantıda, yerel seçimlerin yol haritası ve stratejisi konuşuldu. Toplantı sonrası katılımcılara ve vatandaşlara pilav-ayran ikramında bulunuldu. - MANİSA