Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka, son yolculuğuna uğurlandı
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Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka, son yolculuğuna uğurlandı

Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka, son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın cenazesi, İzmir'in Bergama ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın cenazesi, İzmir'in Bergama ilçesinde toprağa verildi.

Bergama Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Erdal Tovka'nın cenazesi, Antalya'daki törenin ardından kara yolu ile memleketi Bergama'nın Tırmanlar Mahallesi'ne getirildi. Tırmanlar Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Bergama'ya götürüldü.

Erdal Tovka için Bergama Mezarlıkbaşı Camisi'nde de tören düzenlendi. Burada özgeçmişi de okunan Tovka'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Belediye Mezarlığında defnedildi.

Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Tovka'nın mesai arkadaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

"'Anneme selam söyle' dedi"

Baba Halil Tovka, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun çeşitli işlerde çalıştıktan sonra Orman İşletme Müdürlüğünde işe girdiğini söyledi.

Oğluyla en son yangın söndürme için görevlendirildiğinde görüştüğünü belirten Tovka, "Yangın yerinde görüştüm. 'Yangın devam ediyor fazla konuşamayacağım, biraz sonra konuşalım' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni sordu, 'Ne yapıyorsun?' dedi. Ben de 'Kapının önünde oturuyorum' dedim. 'Annem nerede?' dedi. Ben de 'Evde' dedim. 'Anneme selam söyle' dedi. Ondan sonra bir daha sesini duymadım." dedi.

Anne Gülsüm Tovka ise oğluyla en son Kurban Bayramı'nda görüştüğünü vurgulayarak, "Bayramdan sonra bir daha gelmedi. Yangınlara gidiyor, dağlarda duruyordu." diye konuştu.

Bergama'da 1982'de doğan, evli ve iki çocuk babası Tovka, 2012'den itibaren Bergama Orman İşletme Müdürlüğünde orman işçisi olarak görev yapıyordu.

Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'ndeki Beloluk mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında dün arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, araştırma sonucu İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ile Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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