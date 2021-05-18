MANAVGAT'TA ESNAFIN İNŞAAT TEPKİSİ
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MANAVGAT'TA ESNAFIN İNŞAAT TEPKİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan esnaflar 2,5 yıldır yapımı süren 5 yıldızlı otel inşaatı nedeniyle cadde ve sokakların toz toprak olduğunu, bu nedenle iş yerlerini açamadıklarını, ürünlerini sergileyemediklerini söyledi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan esnaflar 2,5 yıldır yapımı süren 5 yıldızlı otel inşaatı nedeniyle cadde ve sokakların toz toprak olduğunu, bu nedenle iş yerlerini açamadıklarını, ürünlerini sergileyemediklerini söyledi.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde yapımına 2,5 sene başlanan ve hala bitirilemeyen 5 yıldızlı bir otel inşaatı sebebiyle zarar uğradıklarını söyledi. Otel inşaatının ilk başladığı dönem çok fazla ses çıkarmadıklarını söyleyen esnaflar, inşaatın yapımının sürekli uzaması nedeniyle iş yerlerini açamadıklarını belirtti. Otelden denize kadar, turistlerin gitmesi için 3-4 ay önce yolun altından yaklaşık 500 - 600 metrelik bir tünel yapıldığını söyleyen esnaflar, bu sebeple bozulan yolun tamir edilip asfaltlanmadığını ve her yerin toz toprak olduğunu anlattı.

Esnaflardan Turhan Çetkin, Otelde kalan misafirlerin denize rahat ulaşmaları için sahile kadar tünel kazdılar. Anayolu kapattılar. Kim izin verdi, nasıl izin verdi bilmiyoruz. Biz zaten salgından dolayı mağdur olmuştuk. Zaten iş yerlerimizi açamıyorduk. Şimdi tabiri caizse 1-2 kuruş harçlık alacaktık ondan da olduk. Kaç defa şikayet ettik ama ne derdimize çare olan var, ne de bu sorunu çözen var. Sezonun ortasındayız, bu şekilde toz duman içinde iş yerinde bulunan ürünlerimiz mahvoldu. Benim dükkanımda 20 bin liralık zararım var, kim karşılayacak bunu dedi.

Tünel kazılırken kendilerine 1 ayda biteceğinin söylendiğini belirten Çetkin, Otelle görüştük, belediyeyle görüştük. Fotoğraf çektik gönderdik. Bize o zaman yapılırken 1 ay içerisinde biter dediler ama 1 ay dedikten sonra 3 ay geçti. Bazen günübirlik traktörle su döküyorlar ama hiçbir işe yaramıyor, daha çok çamur yapıyor diye konuştu.

Gıda, temizlik ve hediyelik eşya satan esnaflardan İbrahim Kötüz, iş yerine geldiği her gün ürünlerin üzerindeki tozu almaktan bıktığını anlatarak, Ben bu iş yerini 3 defa boydan boya temizledim. Ayrıca her gün ürünlerin üzerindeki tozları siliyorum. Şu halimize bir bakın her yer toz toprak içinde. Kime dediysek, bu sorunumuz bir türlü çözülmedi dedi.

Diğer esnaflar da inşaat nedeniyle yolların bozulduğunu ve otellerde konaklayan turistlerin caddeye ve sokaklara çıkamadığını söyleyerek zarar ettiklerini anlattı.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç ise yaptığı açıklamada bölgedeki sorunun farkında olduklarını, yolların asfalt yapılmasını gündeme aldıklarını söyledi.

MANAVGAT'TA ESNAFIN İNŞAAT TEPKİSİ
MANAVGAT'TA ESNAFIN İNŞAAT TEPKİSİ
MANAVGAT'TA ESNAFIN İNŞAAT TEPKİSİ
MANAVGAT'TA ESNAFIN İNŞAAT TEPKİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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