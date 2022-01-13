Manavgat'ta açılan gençlik merkezinde 400 kursiyer eğitim alıyor

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Manavgat Belediyesinin genç ve çocukların farklı yönlerini ortaya çıkararak kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığı İbrahim Sözen Gençlik Merkezi, kentin eğitim yuvası haline geldi.

Her yıl binlerce öğrencinin eğitim aldığı merkezde, kış kurs döneminde 13 dalda 400 kursiyer ahşap boyama, basit iğne nakışı, dekoratif tablo yapımı, iğne oyası, kum sanatı, resim, ipek böceği kozası, rölyef, pilates, zumba, tel kırma, Almanca ve İngilizce dersleri alıyor.

Kursiyerler, aldıkları eğitim sayesinde hem kendilerini geliştiriyor, hem de farkındalık yaratan eserlerini satarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Gençlik merkezine en çok kadın kursiyerler ilgi gösteriyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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