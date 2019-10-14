Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor

14.10.2019 11:00

Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor'u 1-0 yendi.



Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor'u 1-0 yendi. Maçın başlama düdüğüyle oyun kontrolünü elinde bulunduran Manavgat Belediyespor, Engin Ege'nin 17'nci dakika da köşe vuruşundan attığı kafa golüyle ilk devreyi önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte kontrollü oyun sergileyen Manavgat Belediyespor, maçı 1-0 lık skorla yenerek 7. Grubun liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakayı binlerce Manavgat Belediyesporlu taraftarla takip eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sezon sonunda kupayı kaldıran taraf olacaklarını ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, " Takımımızın gösterdiği mücadelenin bizi sezon sonunda hak ettiğimiz noktaya taşıyacağına inancım tam. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.



Manavgat Belediyespor, 20 Ekim Pazar Günü Denizli takımı olan Çal Belediyespor ile müsabaka oynayacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA