Maltepe'de sokaktaki canlara 1 ton mama
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Maltepe'de sokaktaki canlara 1 ton mama

Maltepe'de sokaktaki canlara 1 ton mama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe Belediyesi, tam kapanma ve Ramazan Bayramı süresi boyunca sokaktaki can dostlara 1 ton mama dağıtacak.

Maltepe Belediyesi, tam kapanma ve Ramazan Bayramı süresi boyunca sokaktaki can dostlara 1 ton mama dağıtacak. Özellikle hayvanseverlerin ulaşamadığı noktalarda, ormanlık alanlarda ve sahil şeridinde ağırlıklı olarak yapılacak dağıtımların ilk gününe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katılarak, ekiplere başarılar diledi.

Maltepe Belediyesi, tam kapanma sürecinde sokaktaki can dostlarını unutmadı. Ramazan Bayramı süresince de devam edecek çalışmalar kapsamında özellikle hayvanseverlerin ulaşamadığı ormanlık alanlarda ve sahil şeridinde ağırlık olmak üzere 1 ton mama dağıtımı yapılacak. Dağıtımların ilk gününde personele eşlik eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Tam kapanma döneminde sokaktaki can dostlarımızı da asla yalnız bırakmıyoruz. Damga Gazetesi sahibi Mehmet Mert ve gazeteci dostum Barış Yarkadaş ile Maltepe sahilde, sokak hayvanlarına mama veren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tam kapanma döneminde ve bayram boyunca her gün, Maltepe genelinde sokak hayvanlarına düzenli mama desteği sağlayacak" dedi. - İSTANBUL

Maltepe'de sokaktaki canlara 1 ton mama
Maltepe'de sokaktaki canlara 1 ton mama
Maltepe'de sokaktaki canlara 1 ton mama
Maltepe'de sokaktaki canlara 1 ton mama
Maltepe'de sokaktaki canlara 1 ton mama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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