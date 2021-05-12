Maltepe'de hayata engel yok
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Maltepe'de hayata engel yok

Maltepe'de hayata engel yok
Bültenler - Haberler | Güncel

Maltepe Belediyesi, Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Üreten Engelliler Merkezi, Sevgi Kafe'de verdiği hizmetlerin yanında engelsiz yaz kampları ve engellilere yönelik düzenlediği bilimsel, psikolojik ve eğlenceli etkinliklerle onların yanında olmaya devam ediyor.

Pandemi koşulları sebebiyle eğitimlere ara verilen 870 metrekare alan üzerine kurulu olan merkezde engelli vatandaşları hayata katmak, toplumla iç içe olmalarını sağlamak ve üreten bireyler haline getirmek için çalışmalar yapılıyor. Sadece engelli vatandaşların istihdam edileceği merkezde engelli vatandaşların iş hayatına ve sosyal hayata katılımları teşvik edilecek.

Merkezde down sendromlu çocukların çalıştığı Sevgi Kafe de bulunuyor. Engelli bireyleri topluma kazandırmak için kurulan ve iki bölümden oluşan merkezin 117 metrekarelik "Sevgi Kafe" bölümünde istihdam edilen 4 engelli genç, kendi emekleriyle para kazanarak bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kaynak: Bültenler

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