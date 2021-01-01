Malezya-Singapur arası Hızlı Tren Demir Yolu projesi iptal
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Malezya-Singapur arası Hızlı Tren Demir Yolu projesi iptal

01.01.2021 06:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 06:36
Malezya-Singapur arası Hızlı Tren Demir Yolu projesi iptal

KUALA Malezya ile Singapur arasında inşa edilmesi planlanan Hızlı Tren Demir Yolu (HSR) projesi, taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.

KUALA Malezya ile Singapur arasında inşa edilmesi planlanan Hızlı Tren Demir Yolu (HSR) projesi, taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.

Malezya Başbakanlığının yazılı açıklamasında, proje sözleşmesinin Malezya'nın talebiyle iptal edildiği belirtilerek, "İki ülkenin yönetimi, bir takım müzakereler yapmak üzere masaya oturmuş ve teknik detaylarda istenilen anlaşmaya varılamamıştır. Malezya, projenin iptali sebebiyle Singapur'a tazminat ödeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Singapur Başbakanlığının açıklamasında ise, projenin iptalinin iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceği belirtilerek, "Malezya ile derin ve çok yönlü ilişkilerimiz devam edecektir. Her iki ülkenin ortak menfaati için yakın işbirliğine devam edeceğiz." denildi.

Resmi açıklamalarda, Malezya'nın Singapur'da ödeyeceği tazminat miktarına değinilmedi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ile Singapur arasında seyahati 90 dakikaya indirmek üzere 2016'da sözleşmesi imzalanan 350 kilometrelik Hızlı Tren Demir Yolu projesi, henüz inşaatına başlanmadan Eylül 2018'de Malezya'nın talebi üzerine askıya alınmıştı.

Proje müzakerelerinin 2020'de devam etmesi beklenirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müzakereler yıl sonuna kadar ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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