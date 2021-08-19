Malezya'da Muhyiddin Yasin ve partisi, İsmail Sabri'nin başbakanlığına şartlı destek verdi

KUALA Malezya'da eylülde yapılacak güven oylamasında çoğunluğu sağlayamayacağını öngördüğü için başbakanlıktan istifa eden Muhyiddin Yasin, kendi hükümetinde başbakan yardımcılığı yapan İsmail Sabri Yakub'un başbakanlığına şartlı destek vereceğini belirtti.

KUALA Malezya'da eylülde yapılacak güven oylamasında çoğunluğu sağlayamayacağını öngördüğü için başbakanlıktan istifa eden Muhyiddin Yasin, kendi hükümetinde başbakan yardımcılığı yapan İsmail Sabri Yakub'un başbakanlığına şartlı destek vereceğini belirtti.

Yeni başbakan adayının belirlenmesi için bugün Kuala Lumpur'daki kraliyet sarayı Istana Negara'da Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile bir araya gelen Muhyiddin, görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Muhyiddin, "Görüşmede Majesteleri Kral'a, hükümetim zamanındaki Kovid-19 ile mücadele politikalarının devam etmesi gerektiğini belirttim." açıklamasında bulundu.

Liderliğini yaptığı Ulusal İttifak (PN) koalisyonu ve Malezya Birleşik Yerli Partisi'nin (BERSATU), eski Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri'yi bazı şartlara bağlı olarak destekleyeceğini kaydeden Muhyiddin, "Eğer başbakanlığa atanırsa İsmail Sabri, kabinenin liyakat sahibi, güvenilir ve mahkemede herhangi bir suçtan yargılanmayan kişilerden oluşacağını temin etmelidir." dedi.

Muhyiddin, yeni kurulacak hükümetin kuvvetler ayrılığına saygı duyması ve yargının bağımsızlığı ilkesinden taviz vermemesi gerektiğini vurguladı.

Malezya Kralı, İsmail Sabri'nin başbakanlığını desteklediği öne sürülen 114 milletvekiliyle bugün bir araya gelmişti.

İsmail Sabri Yakub kimdir?

Siyasi kariyerine 2004'te Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) partisinden milletvekili seçilerek başlayan İsmail Sabri Yakub, eski Başbakan Necip Rezak döneminde sırasıyla Gençlik ve Spor, İç Ticaret, Tarım ve Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı yaptı.

61 yaşındaki İsmail Sabri, Muhyiddin'in başbakanlığında Savunma Bakanı olarak kabineye girdi ve 7 Temmuz'da Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bakanlığı döneminde uyguladığı Kovid-19 kısıtlamalarının salgınla mücadelede etkili olmasıyla birlikte İsmail Sabri'nin adı öne çıktı.

Malay milliyetçiliğini savunan İsmail Sabri bundan önce, ülkedeki Malayların diğer etnik gruplar karşısında ekonomik üstünlük sağlaması gerektiğine yönelik söylemleri nedeniyle tepki çekmişti.

Muhyiddin Yasin'in istifası

Görevine 1 Mart 2020'de başlayan Malezya Başbakanı Muhyiddin, iktidar partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü'nün (UMNO) hükümete desteğini çekmesi ve eylülde yapılacak güven oylamasında Meclis çoğunluğunu elde edemeyeceği öngörüldüğü için 16 Ağustos'ta Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a istifasını sunmuştu.

Malezya Kralı, Muhyiddin'in istifasını kabul etmiş ve Meclis çoğunluğunu sağlayacak yeni başbakan belirlenene kadar Muhyiddin'i "geçici başbakan" olarak göreve atamıştı.

Başbakan adayının hükümet kurulabilmesi için 222 sandalyeli parlamentoda en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

UMNO, Malezya İslam Partisi (PAS) ve Muhyiddin'in başkanlığını yaptığı Malezya Birleşik Yerli Partisi (BERSATU), İsmail Sabri'yi başbakan olarak destekliyor.

Muhalefetten de 100'ün üzerinde milletvekilinin ise ana muhalefet lideri Enver İbrahim'i desteklediği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız