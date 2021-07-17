Malezya'da hükümetin Kovid-19 politikaları protesto edildi
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Malezya'da hükümetin Kovid-19 politikaları protesto edildi

Malezya'da hükümetin Kovid-19 politikaları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'da gençlerden oluşan bir grup, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış göstermesi üzerine hükümete karşı protesto gösterisi düzenledi.

KUALA Malezya'da gençlerden oluşan bir grup, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış göstermesi üzerine hükümete karşı protesto gösterisi düzenledi.

Halk Dayanışma Sekreterliği isimli bağımsız grup adına, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan yaklaşık 20 kişi, hükümetin Kovid-19 politikalarını eleştirdi.

Sosyal mesafe gözetilerek yapılan protestoda gençler, salgının ülkeyi getirdiği zor durumu temsilen siyah bayraklar taşıdı.

Grubun yaptığı basın açıklamasında, 15 Temmuz'da 13 bin 215 yeni vakayla bugüne kadarki en yüksek Kovid-19 vakasının görüldüğü vurgulanarak "Hükümetin ilan ettiği olağanüstü hal ve sınırlı hareket düzeni gibi uygulamaların başarısız kaldığı açıktır." ifadesi kullanıldı.

Bu süreçte hükümetin güvenilirliğini kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, "Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerine rağmen fabrikalara çalışma izni vermesi, yeni salgın merkezlerinin oluşmasına sebep olmuştur." denildi.

Açıklamada, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in istifası, parlamentonun bir an önce olağan oturumlara açılması ve işletmeler için borçların ertelenme süresinin uzatılması talebinde bulunuldu.

Protestonun ardından Dang Wangi Bölge Polis Şefi Muhammed Zeynel Abdullah, Kovid-19 tedbirlerine aykırı olduğunu belirttiği protesto gösterisini organize edenleri, ifade vermek üzere merkeze çağırdı.

Zeynel, gösteriyi düzenleyenlere para cezası verileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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