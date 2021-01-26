Malezya'da ana muhalefet lideri Enver'den, Başbakan Muhyiddin'e OHAL davası

KUALA Malezya'nın ana muhalefet lideri Enver İbrahim, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında parlamento faaliyetlerinin durdurulması kararının bozulması için Başbakan Muhyiddin Yasin aleyhinde dava açtı.

Muhalefetteki Demokratik Hareket Partisi (DAP) Milletvekili Ramkarpal Singh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kararı hukuki yollarla durdurmaya çalışmak üzere Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesine dava dilekçesinin verildiğini bildirdi.

Ramkarpal, "Açılan dava, Majesteleri Kral'ın ilan ettiği OHAL kararına karşı değildir. Başbakan Muhyiddin'in, Majesteleri Kral'ı yanlış yönlendirerek OHAL kapsamında parlamentoyu durdurma tavsiyesine yönelik dava açılmıştır." ifadesini kullandı.

Parlamentonun faaliyetlerinin durdurulmasının anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan Ramkarpal, "Başvurunun ardından en kısa zamanda duruşma tarihi belirlenmesini umuyoruz." dedi.

Ana muhalefet lideri Enver, 20 Ocak'ta, OHAL kararının iptali için Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a resmi talep mektubu yollamıştı.

OHAL kararının gözden geçirilmesini talep etmek için yeterli milletvekili sayısına sahip olduklarını belirten Enver, bu konuda 115 milletvekilinin kendisini desteklediğini öne sürmüştü.

OHAL, 1 Ağustos'a kadar sürecek

Malezya Kralı, 12 Ocak'ta salgının yayılmasını önlemek amacıyla Başbakan Muhyiddin'in tavsiyesi üzerine, ülke genelinde 1 Ağustos'a kadar OHAL ilan etmişti.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, 1 Ağustos'a kadar salgının kontrol altına alınması durumunda Kral'ın OHAL'i daha erken kaldırabileceği belirtilmişti.

İktidar partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), OHAL tedbirlerinin sadece Kovid-19 için kullanılması gerektiğini açıklarken, muhalefet milletvekilleri ise Başbakan'ın bu kararı, "iktidarını korumak ve güven oylamasından kaçmak için aldırdığını" öne sürmüştü.

OHAL kapsamında Parlamento, Senato ve Eyalet Meclislerinde oturumlar yapılmayacak, genel ve yerel seçimler ile ara seçimler de düzenlenmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız