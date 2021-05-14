Malatyalı girişimci virüsleri kripton gazı içerikli ultraviyole lambayla yok eden cihaz geliştirdi
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Malatyalı girişimci virüsleri kripton gazı içerikli ultraviyole lambayla yok eden cihaz geliştirdi

Malatyalı girişimci virüsleri kripton gazı içerikli ultraviyole lambayla yok eden cihaz geliştirdi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Teknoloji

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta faaliyet gösteren girişimci, hava ve yüzeydeki virüs, bakteri, mantar gibi patojenleri saniyeler içinde kripton gazı içerikli FAR 222 Ultraviyole-C lambayla yok eden cihaz geliştirdi.

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta faaliyet gösteren girişimci, hava ve yüzeydeki virüs, bakteri, mantar gibi patojenleri saniyeler içinde kripton gazı içerikli FAR 222 Ultraviyole-C lambayla yok eden cihaz geliştirdi.

Malatya'da savunma sanayi alanında keşif gözlem robotları üzerine çalışan Kemal Karadağ, 2,5 yıl önce hava ve yüzeydeki zararlı bakterileri yok etmek için insan sağlığına zararsız 222 nanometre dalga boyunda çalışan Ultraviyole-C lamba üretimine yöneldi.

Kripton gazı kullanarak lambayı geliştiren Karadağ, cihazla virüs, bakteri, mantar gibi patojenleri saniyeler içinde yok etmeyi başardı.

Cihazın patentini "Karbomer FAR 222 nm" olarak alan Karadağ, AA muhabirine, Japonya ve ABD'de muadilleri bulunan cihazın yeni tip koronavirüs dahil birçok virüs, bakteri, mantar gibi patojenleri yok etmede kullanılabileceğini söyledi.

"Dünyada ABD, Japonya ve Türkiye'de üretiyor"

Karadağ, 222 nm dalga boyunda çalışan Ultraviyole-C lambaların farklı alanlarda dezenfeksiyon amaçlı kullanıldığını belirterek, "Bu tür lambaların toplu taşımada Kovid-19'u 20-25 saniyede yok ettiği çeşitli bilimsel yayınlarla ispatlanmış. Bu teknolojiyi dünyada sadece ABD, Japonya ve Türkiye üretiyor. Geliştirdiğimiz cihaz kripton gazı esaslı, çevreye ve insan sağılığına zararsız olduğu için tercih ediliyor." dedi.

Mekke ve Medine'de kullanılmaya başlandı

Geliştirdikleri cihazın prototipini Suudi Arabistan'a gönderdiklerini, bunların Mekke ve Medine'de otel odaları ve lobilerde kullanılmaya başlandığını dile getiren Karadağ, Suudi Arabistan'da ilgili bakanlıklarla görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.

Karadağ, cihazın seri üretimine geçmeyi hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Katma değeri yüksek bir cihaz. ABD bu lambanın bir tanesini elektronik devre ve yazılımıyla 1500 dolara, Japonya 2 bin 500 dolara, biz ise sadece lambayı donanımı hariç 250 dolara ürettik. Satış fiyatı ise en düşük 1000 dolar. Cihaz yüksek teknoloji olduğu için yazılım çok önemli. Yazılım ise açık alanlarda ne kadar, nasıl kullanacağını gösteriyor. Yazılım ve donanımı tamamen Malatya'da geliştirdik."

Cihazın, İsrail'deki Politeknik Üniversitesinde ve İtalya'daki Milano Üniversitesinde kullanıldığını söyleyen Karadağ, cihazı Washington Üniversitesine de gönderdiklerini ifade etti. Karadağ, ürünlerinin Paris ve Londra metrosunda kullanılacağını bildirdi.

Karadağ, Amerika, Almanya, İtalya, İsrail, Kanada, Belçika, Dubai, Katar ve Rusya'nın da aralarında olduğu 30 ülkeden çeşitli firmalarla görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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