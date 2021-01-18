KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oldu
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KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oldu

18.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:28

Afşin ilçesinde yağan kar Sokaklardan kar manzaraları Kartopu oynayan çocuklar Park Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gece başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Afşin ilçesinde yağan kar

Sokaklardan kar manzaraları

Kartopu oynayan çocuklar

Park Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gece başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, vatandaşlar güne karla uyanmanın sevincini yaşadı.

İlçe merkezinde 30 santimetreye ulaşın kar kalınlığı kırsal mahallelerde yarım metreyi aştı.

Yoğun kar yağışıyla karlar altında kalan kentte belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf da dükkanlarının önünü temizledi. Durumu fırsata çeviren çocuklar da kartopu oynayarak karın tadını çıkarttı.

Cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar kürüme çalışması yapan belediye ekipleri, ilçede kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun çaba sarf ediyor.

KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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