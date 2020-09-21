Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda 3 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 3 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: