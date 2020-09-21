Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 3 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.
21.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:56
Malatya Ticaret Borsası'nda 3 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|3 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|37,00
|37,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
|Kuru kayısı
|Kg
|16,00
|22,95
|Yaş kayısı
|Kg
|7,80
|7,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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