Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 113,60 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 113,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli kuru kayısı
|Kg
|113,60
|113,60
|Kuru kayısı
|Kg
|47,52
|47,52
|Dut kurusu
|Kg
|75,36
|75,36
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|53,31
|53,31
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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