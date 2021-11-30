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Malatya Ticaret Borsası

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 113,60 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 113,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Paketli kuru kayısıKg113,60113,60
Kuru kayısıKg47,5247,52
Dut kurusuKg75,3675,36
Kayısı çekirdeği iç tatlıKg53,3153,31

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri

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