Malatya-Sivas karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Malatya-Sivas karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya-Sivas karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

31.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:22
Malatya-Sivas karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya-Sivas karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.


Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya'nın ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki karayolu kapandı. Kayseri karayolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle Darende ilçesinde trafik görevlileri, araçları bırakmıyor. Sürücüler öğretmen evinde konuk ediliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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